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علوم الدار

«صحة بدبي» تنظم دورة متخصصة لإدارة الحوادث والطوارئ الصحية

المشاركون في الدورة في صورة جماعية (من المصدر)
2 أغسطس 2024 01:01

دبي (الاتحاد) 

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شهدت دبي، مؤخراً، واحدة من أهم الدورات التدريب المتخصصة، والتي نظمتها هيئة الصحة بدبي، في مجال التعامل مع المواد الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات حيث تم تطوير (برنامج دبي لطب الكوارث) لتقديم أحدث الدورات التدريبية المهنية المعتمدة من المركز الأوربي لطب الكوارث للتعريف، بمبادئ وأساسيات أنظمة إدارة الحوادث والطوارئ الصحية، وذلك لتوحيد الاستجابة الطبية للعاملين في المجال الصحي وخط الدفاع الأول، وذلك بحضور أكثر من 100 متدرب، يمثلون العديد من المؤسسات.
وقال الدكتور خالد لوتاه استشاري الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي، إن الدورة التدريبية حاصلة على اعتمادات عالمية، وأنها اتسمت بالتفاعل اللافت والمحاكاة المتعمقة، حول تعزيز الاستجابة الفعالة من خلال التعريف بنظام إدارة الحوادث.

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