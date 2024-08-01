عبدالله بن سالم القاسمي يشهد العرس الجماعي الأول في «البيت متوحد»

الشارقة (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، العرس الجماعي الأول الذي أقيم بتنظيم من مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، في قاعة البيت متوحد بضاحية الرحمانية.

وصافح سمو نائب حاكم الشارقة فور وصوله إلى موقع الحفل العرسان البالغ عددهم 170 عريساً، مباركاً لهم ولأسرهم الكريمة هذه المناسبة السعيدة، راجياً من المولى عز وجل أن يُؤلف بين قلوبهم ويرزقهم الحياة السعيدة العامرة بالمودة والرحمة وأن يرزقهم الذرية الصالحة.

وتابع سموه والحضور عروض الفرق الشعبية والفقرات الفنية التي أحيتها الفرق الوطنية بمناسبة حفل العرس الجماعي، والتي تغنت خلالها بالوطن وقادته واحتفت بالعرسان وجسدت العادات والتقاليد الاجتماعية والموروث الفني.

والتقط سمو نائب حاكم الشارقة صورة جماعية مع العرسان الذين شكروا سموه على الحضور وتشريف الحفل، داعين الباري سبحانه أن يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة عزها وتقدمها وأفراحها في ظل القيادة الرشيدة.

وتهدف مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، من هذه المبادرة إلى تخفيف العبء المالي عن كاهل المقبلين على الزواج من خلال مساعدتهم في تكاليف الزواج وبناء أسرة سعيدة ومستقرة، والمساهمة في توفير الدعم والرعاية وتقديم خدمات مادية ومعنوية تُعينهم في فترة التأسيس للحياة الزوجية التي قد يواجههم خلالها بعض التحديات.

ويستهدف العرس الجماعي الراغبين بالمشاركة في الأعراس الجماعية بهدف تخفيض تكاليف الزواج، وتشجيع الشباب على عدم الإسراف والمبالغة في نفقات إقامة حفلات الزفاف، إذ يعزز ذلك رؤية وأهداف المؤسسة، وسعيها لبناء وتأسيس أسر إماراتية متماسكة وتحقيق التلاحم المجتمعي، وتحفيز مشاركة الشباب المقبلين على الزواج في الأعراس الجماعية.

رافق سمو نائب حاكم الشارقة في الحفل كل من الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومحمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وعدد من ممثلي الجهات الداعمة وذوي العرسان.