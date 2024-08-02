شرطة أبوظبي وأدنوك للتوزيع تطلقان مبادرة للفحص المجاني للمركبات الخفيفة صيفاً

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركة أدنوك للتوزيع مبادرة الفحص المجاني للمركبات الخفيفة، التي تتضمن 12 نقطة في جميع محطات ومراكز الفحص الفني للمركبات الخفيفة لشركة أدنوك للتوزيع، حفاظا على سلامة السائقين ومستخدمي الطريق والتأكد من سلامة المركبة مع ارتفاع درجات حرارة الجو خلال الصيف.

وتشمل المبادرة فحص الإطارات والفرامل والزيت والمبرد والمكيف وغيرها.

وتأتي المبادرة من منطلق حرص الجهتين على تشجيع السائقين على إجراءات الفحص الفني للمركبات.

ودعت شركة أدنوك للتوزيع السائقين الراغبين في اجراء الفحص المجاني الصيفي للمركبات التوجه الى محطات ومراكز الفحص الفني للمركبات التابعة لشركة أدنوك للتوزيع .

وأكدت شرطة أبوظبي أن المبادرة تتضمن تقديم نصائح وإرشادات للسائقين، حول أهمية الفحص الفني للمركبات والتأكد من سلامة الإطارات حرصا على سلامتهم ومرافقيهم، وتفاديا لوقوع الحوادث.