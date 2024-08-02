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نيابة عن رئيس الدولة... شخبوط بن نهيان يحضر مراسم تنصيب الرئيس الموريتاني المعاد انتخابه

نيابة عن رئيس الدولة... شخبوط بن نهيان يحضر مراسم تنصيب الرئيس الموريتاني المعاد انتخابه
2 أغسطس 2024 16:02

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، حضر معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان مراسم تنصيب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي أعيد انتخابه رئيساً للجمهورية الإسلامية الموريتانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية.
ونقل معاليه خلال المراسم التي جرت في العاصمة نواكشوط تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته، والتهنئة بمناسبة إعادة انتخابه، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.
كما أكد معاليه عمق العلاقات التي تجمع البلدين، مشيراً إلى حرص قيادة الدولة الرشيدة على توطيد العلاقات الثنائية والعمل المشترك في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين.
من جانبه، حمل فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بالمزيد من التطور والنماء. 
وأشاد فخامته بالعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين، مؤكداً الحرص على دفع العمل المشترك لتعزيزها بما يحقق مصالحهما المتبادلة، مشيراً إلى أن مستوى العلاقة بين دولة الإمارات والجمهورية الإسلامية الموريتانية في تطور مستمر بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويعود بالخير على شعبيهما الشقيقين.

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محمد بن زايد
الإمارات
موريتانيا
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