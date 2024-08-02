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علوم الدار

فرصة تكون سحب ركامية قد تصاحبها أمطار غدا

أبوظبي
2 أغسطس 2024 17:19

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار.
وأشار المركز، في نشرته اليومية، إلى أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها 10بين  إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الخليج العربي متوسط الموج يضطرب أحياناً نهاراً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 58: 23 والثاني عند الساعة 00:00، والجزر الأول عند الساعة 31: 07 والثاني عند الساعة 00:00.
أما بحر عمان، فسيكون خفيفا إلى متوسط الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعة 09:56 والثاني عند الساعة 20:42، والجزر الأول عند الساعة 15:45 والثاني عند الساعة 03:40.

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المصدر: وام
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