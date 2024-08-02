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شرطة أبوظبي تدشن ركناً للتوعية المرورية الرقمية

توظيف أحدث التقنيات في مجالات التوعية (من المصدر)
3 أغسطس 2024 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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دشنت شرطة أبوظبي ركناً للتوعية المرورية الرقمية في «مجموعة الفهيم» ضمن استراتيجيتها، وهي أمن الطرق وفي إطار مواكبة أحدث التقنيات وتوظيفها في مجالات التوعية العصرية المتطورة، تعزيزاً للسلامة المرورية.
وأوضح العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، أن ركن التوعية يتضمن شاشة ذكية لعرض أفلام التوعية المرورية وكتيبات عن السلامة المرورية، كما يتضمن الركن باركود يتم مسحه عبر الهاتف لتظهر أمام الموظفين بيانات وافية لتعبئتها وتشمل اسم الموظف ورقمه الوظيفي وعنوان موضوع التوعية وسؤاله عن نوع رخصة قيادته والمركبة المصرح بقيادتها والملاحظات والتعليقات على المحتوى الذي شاهده.
وأشار إلى أن موظفاً في المؤسسة ومن خلال إشرافه على ركن التوعية سيقوم يومياً بحصر السائقين الذين تلقوا التوعية، سواء من خلال مشاهدة الفيديوهات، أو مطالعة كتيبات التوعية، وجمع المعلومات والبيانات حول ردود الموظفين، ومعرفة عدد سنوات الحصول على الرخصة.
وأكد أهمية ركن التوعية في تحقيق الأهداف والتطلعات في تعديل السلوكيات المرورية للأفضل، إلى جانب معرفة مدى رضا الأفراد عن المحتوى المعروض ومشاركة الأراء والمقترحات، وتحديد أثر حملات التوعية وحصر مرتكبي المخالفات المرورية بهدف عقد محاضرات توعية لهم، بما يعزز سلوكياتهم المرورية الإيجابية حيث يتضمن التصنيف معرفة الأعمار والفئات.
وقال الرائد أحمد عبدالله المهيري، مدير مشروع التوعية الرقمية في مديرية المرور والدوريات الأمنية: أدرجنا مجموعة كبيرة من فيديوهات التوعية بلغات عدة مثل العربية والإنجليزية والأوردو، وتتضمن معلومات وافية حول القوانين واللوائح والمخالفات المرورية، وينعكس أثرها الإيجابي في زيادة التوعية المرورية.

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