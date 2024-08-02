السبت 3 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«دبي لأصحاب الهمم» يختتم العمل الصيفي

جانب من الفعاليات المقدمة لأصحاب الهمم (وام)
3 أغسطس 2024 01:07

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
«أبوظبي للزوارق» ينتزع «الزمن الأفضل» في «الفورمولا-2»
رئيس الدولة يعزي هاتفياً رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا في وفاة نجله

اختتم نادي دبي لأصحاب الهمم النسخة الثامنة للنشاط الصيفي الذي أقيم تحت شعار «إلى القمم يا أصحاب الهمم» منذ 24 يونيو الماضي، وتضمن العديد من البرامج والفعاليات الخاصة بالفئات المختلفة بمشاركة 250 عضواً و220 متطوعاً.
وأكد ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، أن النسخة الثامنة حققت نجاحاً كبيراً بالمشاركة الإيجابية، والتفاعل مع البرامج والأنشطة المختلفة، ما يضاعف من مسؤولية الجميع للسير على الدرب نفسه، وتطوير النسخ المقبلة وفق النهج المرسوم من مجلس الإدارة واللجنة المنظمة.
ومن جهته أكد ماجد العصيمي، رئيس اللجنة المنظمة للنشاط الصيفي، أن القيادة الرشيدة مكنت «أصحاب الهمم» من القدرات التنافسية لتحقيق طموحاتهم في المحافل المحلية والدولية وفق أفضل الممارسات والبرامج المبتكرة، مؤكداً أن النسخة الثامنة حققت أهدافها المرجوة على جميع الصعد.

دبي
الإمارات
نادي دبي لأصحاب الهمم
أصحاب الهمم
الأنشطة الصيفية
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
صورة مجمعة لهاريس وترامب
الأخبار العالمية
حملة هاريس ترد على عرض من ترامب لإجراء مناظرة
اليوم 20:39
إيفينبول.. «ثنائية نادرة» في «الدراجات»
الرياضة
إيفينبول.. «ثنائية نادرة» في «الدراجات»
اليوم 20:31
بايلز تصطاد «الميدالية السابعة» في «الأولمبياد»
الرياضة
بايلز تصطاد «الميدالية السابعة» في «الأولمبياد»
اليوم 20:21
متظاهرون من اليمين المتطرف يشتبكون مع الشرطة في بريطانيا
الأخبار العالمية
متظاهرون يشتبكون مع الشرطة في بريطانيا
اليوم 20:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©