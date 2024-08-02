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شرطة رأس الخيمة.. 7 نجوم

شرطة رأس الخيمة.. 7 نجوم
3 أغسطس 2024 01:07

رأس الخيمة (وام)

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حصلت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على تصنيف 7 نجوم في جائزة أفضل الممارسات الدولية IBPC بدورتها التاسعة عن مشروع الربط الإلكتروني بين شركاء مكافحة الجريمة (لمس) لفئة «التحول الرقمي».
وقال اللواء علي عبدالله بن علوان، قائد عام شرطة رأس الخيمة، إن الفوز بالجائزة العالمية يأتي تتويجاً للجهود التي بذلتها القيادة لتعزيز الربط الإلكتروني، عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، والذي على أساسه تم اختيار القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من بين العديد من المتنافسين الدوليين.
وأوضح أن هذا الفوز جاء بفضل جهود فريق العمل المتفاني والتزام القيادة بالعمل بروح المجموعة، من خلال الخروج بمشاريع ومبادرات مبتكرة ومتميزة، مشيداً بالجهود المبذولة من كل العاملين على إعداد ملف المشاركة في الجائزة، والمنافسة العالمية مع مختلف الجهات المشاركة وصولاً إلى الفوز الاستثنائي.
وأكد أن النجاح والتميز يعزز تنافسية وزارة الداخلية ودولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية في جودة الحياة، موضحاً أن الفوز يأتي تحقيقاً للاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة، ونتاجاً طبيعياً لدعم وحرص واهتمام القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعد دافعاً لبذل مزيد من جهود التطوير والتحسين للارتقاء بالعمل الحكومي في دولة الإمارات.
يذكر أن مسابقة أفضل الممارسات الدولية جزء من مركز أبحاث التميز التنظيمي (COER)، وهي منظمة دولية تقع في نيوزيلندا تتولى إجراء المقارنة المعيارية وبحوث التميز في الأعمال والاستشارات، وتشجع المؤسسات المحلية والدولية على مشاركة أفضل ممارساتها التشغيلية والإدارية والعمليات والأنظمة والمبادرات والتعلم من تجارب الآخرين.

شرطة رأس الخيمة
الإمارات
رأس الخيمة
الربط الإلكتروني
التحول الرقمي
علي عبد الله بن علوان النعيمي
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