تعاون بين «الاتحاد الخيرية» و«خليفة الطبية» بعجمان

عجمان (الاتحاد)

زار وفد من مؤسسة الاتحاد الخيرية برئاسة ناصر الجنيبي، المدير التنفيذي للمؤسسة، مدينة الشيخ خليفة الطبية بإمارة عجمان، بهدف بحث آفاق التعاون المشترك وتجديد قنوات الاتصال.

وكان في استقبال الوفد صالح الجنيبي مدير الاتصال الحكومي وعاطف علي مدير قسم الإيرادات بمدينة الشيخ خليفة الطبية، واستعرض الطرفان تعزيز التعاون وتوفير الخدمات العلاجية للمرضي المحولين من المؤسسة، وتوفير كل سبل الراحة لهم.

وأشاد الشيخ علي بن محمد النعيمي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاتحاد الخيرية بجهود مدينة الشيخ خليفة الطبية، وما تقدمه من خدمات علاجية للمرضي وتخفيف معاناتهم وتعاونهم مع المؤسسة في استقبال الحالات المرضية، وتوفير خدمات الرعاية الصحية لهم، مؤكداًَ على تعزيز التعاون المشترك لخدمة المجتمع، مشيراً إلى توجيهات القيادة الرشيدة في الدولة، واهتمامها المتواصل من أجل توفير الرعاية الصحية لكافة أفراد المجتمع.

وأكد ناصر الجنيبي المدير التنفيذي لمؤسسة الاتحاد الخيرية اهتمام وحرص المؤسسة على التواصل مع جميع المؤسسات الصحية في الدولة في سبيل توسيع الخدمات العلاجية التي تقدمها المؤسسة للحالات المرضية المحتاجة للرعاية الصحية والعلاج، خصوصاً أصحاب الدخل المحدود والأسر المتعففة.

وأشار إلى أن الزيارة إلى مدينة الشيخ خليفة الطبيبة، تأتي في إطار اهتمام المؤسسة بالحالات المرضية، موجهاً الشكر والتقدير إلى إدارة مدينة الشيخ خليفة الطبية على تعاونها المتواصل مع المؤسسة.