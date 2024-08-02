السبت 3 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الطوارئ والأزمات» تطلق البرنامج الوطني لبناء الكوادر التطوعية التخصصية

خلال الورش التدريبية (وام)
3 أغسطس 2024 01:06

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«أبوظبي للزوارق» ينتزع «الزمن الأفضل» في «الفورمولا-2»
رئيس الدولة يعزي هاتفياً رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا في وفاة نجله

عقدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ورشة تدريبية حول إطلاق البرنامج الوطني لبناء الكوادر التطوعية التخصصية، للاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات والكوارث، الذي يأتي بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، بهدف تأهيل وتدريب متطوعين متخصّصين لدعم منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث ضمن الإطار الوطني لتنظيم وحوكمة العمل التطوعي.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز جاهزية وكفاءة منظومة العمل التطوعي أثناء الأزمات من خلال دعم الجهات بالكادر المتخصص، وتحقيق متطلبات الإطار الوطني لتنظيم وحوكمة العمل التطوعي أثناء الطوارئ والأزمات، بالإضافة إلى تطوير الكادر البشري المتطوع وتأهيله في مجالات وقدرات مختلفة تدعم الطوارئ والأزمات والكوارث. 
ويضم البرنامج ثلاث مراحل رئيسة، حيث تركز المرحلة التأسيسية على تقديم التدريب الأساسي للمتطوعين، وتليها المرحلة التخصصية، وهي لتدريب المتطوعين في مجالات محددة، ومن ثم المرحلة العملية التي تأتي لتطبيق المتطوعين للمهارات المكتسبة في تمارين عملية.
وأكد علي راشد النيادي، المدير العام للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أهمية البرنامج، معتبراً أن «البرنامج الوطني لبناء الكوادر التطوعية التخصصية يعد خطوة مهمة نحو تعزيز جاهزية الدولة لمواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، ويعكس التزامنا ببناء فرق تطوعية متخصصة قادرة على دعم الجهات المستجيبة وتقديم المساعدة الفورية والفعالة في الأوقات الحرجة».
وأضاف النيادي: «ندرك في الهيئة أن النجاح في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث يعتمد بشكل كبير على التعاون والتنسيق المتناغم بين مختلف الجهات والمؤسسات. ولذا، نحرص وبشدة على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية والدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.. ومن هنا، يأتي دور الشركاء الاستراتيجيين في هذا البرنامج حيث نقدر جهودهم ومساهماتهم المثمرة».

مؤسسة الإمارات
العمل التطوعي
التطوع
الإمارات
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
صورة مجمعة لهاريس وترامب
الأخبار العالمية
حملة هاريس ترد على عرض من ترامب لإجراء مناظرة
اليوم 20:39
إيفينبول.. «ثنائية نادرة» في «الدراجات»
الرياضة
إيفينبول.. «ثنائية نادرة» في «الدراجات»
اليوم 20:31
بايلز تصطاد «الميدالية السابعة» في «الأولمبياد»
الرياضة
بايلز تصطاد «الميدالية السابعة» في «الأولمبياد»
اليوم 20:21
متظاهرون من اليمين المتطرف يشتبكون مع الشرطة في بريطانيا
الأخبار العالمية
متظاهرون يشتبكون مع الشرطة في بريطانيا
اليوم 20:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©