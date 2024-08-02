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علوم الدار

«الفارس الشهم 3» تقدم مساعدات إنسانية لإغاثة نازحي قطاع غزة

شعار عملية "الفارس الشهم 3"
2 أغسطس 2024 20:19

وزعت عملية «الفارس الشهم 3»، 70 طن من المساعدات الإغاثية والخيام على مئات العائلات في قطاع غزة.
تأتي الجهود الإغاثية والإنسانية المكثفة، التي تقدمها دولة الإمارات لسكان قطاع غزة، لمساندة العائلات المتضررة التي عجزت عن توفير الطعام والأساسيات لأبنائها في ظل غلاء الأسعار وضيق الأوضاع المادية.
وجهزت فرق عملية الفارس الشهم 3، عشرات خيام الإيواء للعائلات التي تركت بيوتها نتيجة الأوضاع الجارية وحالة النزوح المستمرة في كل مناطق القطاع، للمكوث فيها في المناطق التي يجلسون فيها مؤقتاً في ظروف قاسية.
وقدّمت فرق عملية الفارس الشهم 3 الطرود الغذائية للأسر الفلسطينية النازحة في مخيمات الإيواء، للتخفيف من معاناتهم اليومية ومحاولة توفير الطعام والمواد الأساسية العاجلة، في ظل حالة العجز في الغذاء وارتفاع أسعارها في الأسواق.
تعمل عملية الفارس الشهم 3 بشكل متواصل على توزيع عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية ومستلزمات الإيواء لكل العائلات النازحة المتضررة من الأوضاع الحالية، للمساهمة في توفير الطعام والمواد الضرورية الملحة للعائلات.

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المصدر: وام
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قطاع غزة
غزة
النازحون
مساعدات إنسانية
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