السبت 3 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الأرصاد»: أمطار محتملة شرقاً ورياح مثيرة للغبار

طقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً (أرشيفية)
3 أغسطس 2024 01:08

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة
«أبوظبي للزوارق» ينتزع «الزمن الأفضل» في «الفورمولا-2»
انخفاض طفيف لدرجات الحرارة غدا

تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى أن يسود طقس صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً، وظهور السحب على الجبال بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، رياح شمالية غربية نشطة السرعة تصل سرعتها 40 كم/ساعة، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ويصل ارتفاع الموج إلى 6 أقدام في العمق، كما انخفضت درجة الحرارة بمقدار درجتين تقريباً إذ سجلت على الدولة أعلى درجة حرارة أمس 46.7 درجة مئوية في حتا (دبي) الساعة 13:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات
ويسود اليوم السبت طقس صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وسرعتها من 15إلى 25 تصل إلى40 كم/س، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً نهاراً في الخليج العربي، كما يتوقع المركز أن يسود الأحد طقس صحو إلى غام جزئياً ومغبر أحياناً، وتظهر السحب على الجبال بعد الظهر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وسرعتها من 15إلى25 تصل إلى40 كم/س، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عُمان.
فيما يكون طقس الاثنين وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد غائم جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها
سقوط أمطار، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى40كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً غرباً في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عُمان.

المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
طقس اليوم
طقس الإمارات
حالة الطقس في الإمارات
الطقس في الإمارات
حالة الطقس
أخبار الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
صورة مجمعة لهاريس وترامب
الأخبار العالمية
حملة هاريس ترد على عرض من ترامب لإجراء مناظرة
اليوم 20:39
إيفينبول.. «ثنائية نادرة» في «الدراجات»
الرياضة
إيفينبول.. «ثنائية نادرة» في «الدراجات»
اليوم 20:31
بايلز تصطاد «الميدالية السابعة» في «الأولمبياد»
الرياضة
بايلز تصطاد «الميدالية السابعة» في «الأولمبياد»
اليوم 20:21
متظاهرون من اليمين المتطرف يشتبكون مع الشرطة في بريطانيا
الأخبار العالمية
متظاهرون يشتبكون مع الشرطة في بريطانيا
اليوم 20:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©