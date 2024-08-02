«الأرصاد»: أمطار محتملة شرقاً ورياح مثيرة للغبار

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى أن يسود طقس صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً، وظهور السحب على الجبال بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، رياح شمالية غربية نشطة السرعة تصل سرعتها 40 كم/ساعة، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ويصل ارتفاع الموج إلى 6 أقدام في العمق، كما انخفضت درجة الحرارة بمقدار درجتين تقريباً إذ سجلت على الدولة أعلى درجة حرارة أمس 46.7 درجة مئوية في حتا (دبي) الساعة 13:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات

ويسود اليوم السبت طقس صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وسرعتها من 15إلى 25 تصل إلى40 كم/س، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً نهاراً في الخليج العربي، كما يتوقع المركز أن يسود الأحد طقس صحو إلى غام جزئياً ومغبر أحياناً، وتظهر السحب على الجبال بعد الظهر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وسرعتها من 15إلى25 تصل إلى40 كم/س، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عُمان.

فيما يكون طقس الاثنين وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد غائم جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها

سقوط أمطار، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى40كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً غرباً في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عُمان.