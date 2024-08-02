«تريندز» يشارك في مؤتمر الرابطة العالمية لأبحاث الرأي العام

أبوظبي (الاتحاد)

شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات بورقة بحثية في أعمال المؤتمر السنوي الـ77 للرابطة العالمية لأبحاث الرأي العام «WAPOR»، الذي نظمته الرابطة خلال الفترة من 28 إلى 31 يوليو 2024، في مقر جامعة سونغ كيون كوان بسيئول - كوريا.

ومثَّل المركز في المؤتمر كل من علي عبدالله آل علي، الباحث ومدير إدارة «تريندز دبي»، والدكتور محمد فريد عزي، مستشار قطاع «تريندز دبي»، وأبرار محمد العلي، الباحثة وأخصائية استطلاعات الرأي في «تريندز»، حيث ناقشت جلسات المؤتمر مواضيع عدة، أبرزها: تحديات الذكاء الاصطناعي في أساليب الاستطلاعات، والرأي العام، وصنع السياسات والبحوث المسحية، والسلوك السياسي، والمشاركة في البحوث المسحية، وغيرها.



استطلاع رأي واسع

واستعرض الدكتور محمد فريد عزي، مستشار قطاع «تريندز دبي» في جلسة «أبحاث الرأي العام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج»، نتائج ورقة بحثية حملت عنوان «ما هو النظام السياسي الذي يفضله العرب، ولماذا؟»، وتقوم على استطلاع رأي واسع شمل أكثر من 26 ألف مواطن في 12 بلداً عربياً، أجراه الباروميتر العربي عام 2022.

وأكد عزي، أن الورقة البحثية تعرضت لـ12 سؤالاً من أصل 200 سؤال تضمنها استطلاع الباروميتر العربي، مبيناً أن الغرض الرئيسي من البحث هو الوقوف على رأي الجمهور العربي من أنظمة الحكم السياسي، ومنها «حكم قائد قوي مُنجز، وحكومة قادرة على حل المشكلات الاقتصادية للبلد بغض النظر عن طبيعتها السياسية، وحكومة تستطيع حفظ النظام وضمان الاستقرار».

وأشار مستشار قطاع «تريندز دبي» إلى أن الإجابات عن هذه الأسئلة جاءت غير متوقعة بعض الشيء، حيث فضَّل الأغلبية حكم نظام رجل قوي مُنجز بنسبة 68%، وحكومة تستطيع حل المشكلات الاقتصادية بغض النظر عن طبيعتها بنسبة 70%، وحكومة تضمن الأمن والأمان والاستقرار السياسي والاجتماعي بنسبة 65%.

وذكر الدكتور محمد فريد عزي، أن نتائج الورقة البحثية كشفت أن الجمهور العربي يريد الكرامة الاقتصادية، ويحتاج بشدة إلى نظام حكم يمكنه تحقيقها، كما خلصت إلى أن الجمهور العربي أصبح لديه اقتناع بأن التحول نحو نظام متعدد ومنفتح سياسياً لا يمثل ضماناً نحو التنمية الاقتصادية، فضلاً عن أن عمليات التحول السياسي نحو نظام تعددي تؤدي في غالب الأحوال إلى انفراط النظام الأمني الذي ينتج عنه عدم استقراري سياسي ومجتمعي.



تعاون بحثي ومعرفي

استعرض وفد «تريندز» على هامش المشاركة في المؤتمر السنوي الـ77 للرابطة العالمية لأبحاث الرأي العام «WAPOR»، سبل التعاون في البحوث العامة والمسوح الميدانية، مع الدكتور دافيد جوديس، نائب الرئيس، والرئيس المنتخب للرابطة العالمية لأبحاث الرأي العام «WAPOR» لعام 2025، إلى جانب مناقشة أوجه الشراكة البحثية والمعرفية في استطلاعات الرأي، مع كريستيان هيربفر، رئيس جمعية استطلاعات القيم العالمية «WVSA»، ومدير معهد أبحاث الاستطلاعات المقارنة «باروميتر أوراسيا».

كما التقى باحثو «تريندز» روبرت تشونغ، رئيس الرابطة العالمية لأبحاث الرأي العام «WAPOR» لعام 2024، الذي ثمن مشاركات المركز الثرية في المؤتمرات السنوية السابقة للرابطة