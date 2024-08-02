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علوم الدار

49 ألف عقد موثق للإيجارات السكنية في أبوظبي خلال النصف الأول

أبوظبي ضمن أفضل الوجهات العقارية للمستثمرين من مختلف الجنسيات (وام)
3 أغسطس 2024 01:07

أبوظبي (وام)

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بلغ إجمالي عدد العقود الموثقة للإيجارات السكنية، خلال النصف الأول من العام الجاري 2024 في إمارة أبوظبي، نحو 49 ألفاً و135عقداً موثقاً، بزيادة 24.8 ألف عقد، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2023.
وأوضحت بيانات مركز إحصاء أبوظبي، أن عقود الإيجارات الموثقة سجلت نمواً سنويا يعادل 102%، حيث شهدت إمارة أبوظبي، خلال النصف الأول من 2023 تسجيل 24,324 عقد إيجار موثقاً.
وتفصيلاً حول العقود الموثقة في الإمارة، سجلت أبوظبي 43 ألفاً، و985 عقد إيجار موثقاً، بنمو 104.9 % على أساس سنوي، حيث سجلت العام الماضي نحو 21 ألفاً و465 عقداً.
ومن جانبها، حققت مدينة العين نسبة نمو بـ77% على أساس سنوي، بعد تسجيلها 4819 عقداً في 2024، مقارنة بـ2715 عقد إيجار موثقاً في عام 2023، فيما سجلت منطقة الظفرة خلال النصف الأول من العام الجاري 331 عقداً موثقاً مقابل 144عقداً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وشهد شهر يونيو الماضي ثاني أكبر نمو في العقود الموثقة على أساس سنوي بعد مارس، الذي حقق نمواً بـ2.9 %، حيث تم تسجيل 8162 عقد إيجار موثقاً في كافة أنحاء إمارة أبوظبي خلال يونيو، مقارنة بـ5787 عقداً في الشهر ذاته من العام 2023، أي ما يعادل نمواً سنوياً يصل إلى 2.7 %.
وتواصل إمارة أبوظبي تطوير منظومتها العقارية من خلال طرح مختلف الوحدات والمشاريع لتلبية الطلب المتزايد على الإيجارات السكنية، الذي يأتي تماشياً مع تزايد العدد السكاني في الإمارة، ما يعكس مكانتها واحدة من أفضل الوجهات العقارية للمستثمرين من مختلف الجنسيات.

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مركز إحصاء أبوظبي
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