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علوم الدار

رئيس بلغاريا يشيد بجهود الإمارات في مجال التغير المناخي

رئيس بلغاريا خلال استقباله عبدالله المندوس (وام)
3 أغسطس 2024 01:06

صوفيا (وام)

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أشاد فخامة رومين راديف، رئيس جمهورية بلغاريا، بجهود دولة الإمارات الكبيرة في مجال التغير المناخي، وأثنى على المبادرات والاستثمارات الإماراتية في التكنولوجيا النظيفة والمشاريع البيئية.
جاء ذلك خلال لقائه الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، على هامش الاجتماع الـ61 للجنة الدولية للتغيرات المناخية الذي استضافته العاصمة البلغارية صوفيا.
وأكد الرئيس البلغاري على دور الإمارات القيادي في تعزيز الاستدامة وحماية البيئة على الصعيد العالمي، مشيراً إلى أهمية التعاون مع الإمارات في تبادل المعرفة والخبرات، والاستفادة من الابتكارات والتقنيات الحديثة التي طورتها في هذا المجال.
وشدد فخامة رومين راديف على أن مثل هذه الشراكات الدولية تعتبر نموذجاً يحتذى به في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة.
وكان الاجتماع الـ61 للجنة الدولية للتغيرات المناخية قد شهد مشاركة نحو 500 مندوب من 150 دولة عضواً، حيث تم تبادل المعلومات والأفكار حول كيفية التصدي لتحديات التغير المناخي بشكل فعال.
ومن جهته، أشاد الدكتور عبدالله المندوس، بالتعاون مع المجتمع العلمي البلغاري في أنشطة المنظمة الدولية. وأعرب عن استعداده لتعزيز الالتزامات المشتركة في هذا المجال.

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