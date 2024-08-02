وزير الإسكان المصري يشيد بعمق ومتانة علاقات الإمارات ومصر

القاهرة (وام)

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، عمق ومتانة العلاقات الأخوية بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، موضحاً أن هناك فرصاً استثمارية كبيرة في مختلف المجالات، ولاسيما في المدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع، وهناك تعاون مستمر مع المستثمرين الإماراتيين في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال استقباله مريم خليفة الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، المندوبة الدائمة للدولة لدى جامعة الدول العربية، وذلك بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للتهنئة بتوليه حقيبة الإسكان، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

من جانبها، تقدمت الكعبي بالتهنئة لمعاليه على توليه منصبه الجديد، مشيدة بالعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين.