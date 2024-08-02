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علوم الدار

قرقاش: الإمارات ترفض العنف والاغتيال السياسي بكافة أشكاله

أنور قرقاش
3 أغسطس 2024 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن موقف الإمارات ثابت ورافض للعنف والاغتيال السياسي بكافة أشكاله، معتبراً أن احتضان دولة قطر الشقيقة وقيادتها مراسم تشييع جنازة إسماعيل هنية موقف نبيل ومقدر.
وقال معاليه، أمس، عبر منشور في حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «إن احتضان دولة قطر الشقيقة وقيادتها مراسم تشييع جنازة إسماعيل هنية في هذه الظروف الصعبة موقف نبيل ومقدر، خالص التعازي لأسرته ونسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان».
وأضاف معاليه أن «موقف الإمارات ثابت ورافض للعنف والاغتيال السياسي بكافة أشكاله ومصادره فلا سبيل للاستقرار إلا بالعدل والحكمة والحوار».
ووري رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية الثرى، أمس، في قطر، بعد اغتياله في العاصمة الإيرانية طهران، بضربة نُسبت إلى إسرائيل وأثارت مخاوف متزايدة من صراع إقليمي أوسع. 

العنف السياسي
أنور قرقاش
الإمارات
إسماعيل هنية
حماس
قطر
إيران
إسرائيل
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