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علوم الدار

«سحاب الخير»: 10.9 مليون درهم لـ«الشارقة الخيرية» منذ 2006

«سحاب الخير»: 10.9 مليون درهم لـ«الشارقة الخيرية» منذ 2006
4 أغسطس 2024 01:14

الشارقة (وام) 

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حققت مبادرة «سحاب الخير» التي أطلقتها جمعية الشارقة الخيرية، بالتعاون مع «العربية للطيران» منذ 2006 وحتى نهاية العام الماضي نجاحاً كبيراً، حيث تم توظيف هذه التبرعات التي بلغت 10.9 مليون درهم في بناء 6 مستوصفات، وتشغيل 24 آخرين، وتسيير 11 حملة طبية، وتنفيذ 8 برامج إغاثية في البلدان التي ضربتها الكوارث والحروب «القرن الأفريقي وسوريا وفلسطين وبنغلاديش».
كما تم تنفيذ 8 مشاريع إنتاجية لدعم الأسر المنتجة إلى جانب حفر الآبار الارتوازية.
وقال محمد حمدان الزري، رئيس قطاع المشاريع بجمعية الشارقة الخيرية، رئيس قطاع المشاريع، إن نجاح المبادرة جاء بفضل تعاون المسافرين عبر وجهات «العربية للطيران» الذين وضعوا تبرعاتهم للمساهمة في دعم مشاريع الجمعية وتعاون مسؤولي الشركة الذين رحبوا بهذا التعاون.

الشارقة
جمعية الشارقة الخيرية
العربية للطيران
القرن الأفريقي
سوريا
فلسطين
بنغلاديش
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