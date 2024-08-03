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علوم الدار

«المستقبل يبدأ اليوم وليس غداً».. جلسة حوارية لشرطة أبوظبي

جانب من الجلسة الحوارية (من المصدر)
4 أغسطس 2024 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت لجنة الأدباء والقراءة بشرطة أبوظبي جلسة حوارية بعنوان «المستقبل يبدأ اليوم وليس غداً، 10 ومضات من إصدارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في قاعة المربعة في مجمع إدارات الشرطة؛ بهدف تعزيز وترسيخ ثقافة القراءة وتبادل المعرفة.
وأكد المقدم ناصر عبدالله الساعدي، رئيس لجنة الأدباء والقراءة اهتمام شرطة أبوظبي وحرصها المستمر على نشر مبادرات معرفية وتثقيفية تسهم في تعزيز القراءة التي تعد أساساً مهماً في ثقافة الأمم المتقدمة ومنهجاً حيوياً للحياة، لافتاً إلى أن الإصدارات تتضمن إضاءات مهمة ودروساً قيمة ونماذج وقصصاً متميزة من واقع الحياة.
وأشار إلى أن القراءة هي المفتاح الرئيس للوصول إلى هذه الكنوز المعرفية القيمة لدورها في الارتقاء بالشعوب والمجتمعات وفهم العلوم والمفاهيم المحيطة به بشكل أفضل، وبالتالي تعزز الوعي والنضج والإدراك لمبادئ وقيم ومعاني الحياة الحقيقية.
وتحدث الدكتور عبدالعزيز سلطان المعمري، الكاتب والمحلل السياسي عن مدى اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بنقل جانب من مسيرته الحافلة بالدروس والعِبَر لمختلف الأجيال، لتكون مصدر إلهام لهم، وتمنحهم دروساً مفيدة حول ماضيهم ومستقبلهم، لافتاً إلى أن القراءة جسر للمعرفة والعبور إلى المستقبل واستئناف الحضارة والانفتاح على الثقافات المختلفة.
أدار الجلسة الحوارية فاطمة الحمادي، عضو لجنة الأدباء والقراءة، وجرى توزيع مجموعة من إصدارات الشيخ محمد بن راشد «رؤيتي، ومضات من حكمة، قصتي، تأملات في السعادة والإيجابية»، وتوزيع 10 ومضات من فكر سموه على الحضور.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
محمد بن راشد
دبي
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