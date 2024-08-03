الأحد 4 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي و«مصدر» تنفذان ورشة تقنيات الذكاء الاصطناعي

جانب من الورشة (من المصدر)
4 أغسطس 2024 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«المستقبل يبدأ اليوم وليس غداً».. جلسة حوارية لشرطة أبوظبي
الإمارات تتصدر مشهد الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط

نفذ مركز نظم المعلومات والاتصالات بقطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي بالتعاون مع شركة مصدر للطاقة المتجددة وشركة «آرنست أند يونغ» ورشة عمل حول «الذكاء الاصطناعي» وأهم تقنياته.
شارك في الورشة المقدم الدكتور يعقوب إسماعيل السركال، والمهندس علي سيف الزعابي، والمهندسة كلثم سعيد الرميثي من قسم الذكاء الاصطناعي بشرطة أبوظبي، وركزت على أهمية مواكبة التطورات المستقبلية ومتابعة المستجدات الأمنية، وتعزيز الريادة في استشراف المستقبل.
وعرضت الورشة رحلة الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي، وأهم التقنيات الحديثة والأنظمة المستحدثة والأصول الافتراضية ودورها في توفير الوقت والشفافية تعزيزاً لمفهوم الأمن الاستباقي والجاهزية لمواجهة التحديات المستقبلية.

شرطة أبوظبي
مصدر
الطاقة المتجددة
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
مدرب ليفربول يثق في «التحسن» بعد «الجولة الإيجابية»
الرياضة
مدرب ليفربول يثق في «التحسن» بعد «الجولة الإيجابية»
اليوم 12:15
فريز تكشف سر عدم المشاركة في «سباق السرعة»
الرياضة
فريز تكشف سر عدم المشاركة في «سباق السرعة»
اليوم 12:11
إنتر ميامي يسقط في غياب ميسي!
الرياضة
إنتر ميامي يسقط في غياب ميسي!
اليوم 12:02
رئيس الجزائر يشيد بالملاكمة إيمان خليف
الرياضة
رئيس الجزائر يشيد بالملاكمة إيمان خليف
اليوم 12:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©