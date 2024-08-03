«طرق دبي» تحدد 8 تجاوزات في إشغال حرم الطريق

دينا جوني (دبي)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات تقديم ثلاث خدمات مجانية لأصحاب الفلل السكنية في دبي لتحسين وصيانة المحيط الخارجي للمسكن كجزء من تصاريح حرم الطريق، لافتة إلى أنها تنفذ حملات تفتيشية دورية لرصد التجاوزات في الإشغال الخاطئ لحرم الطريق والشواطئ، في حين وصل عدد طلبات التصاريح العام الماضي إلى 58000 طلب. وشرح باسل سعد، مدير إدارة حرم الطريق في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هيئة الطرق والمواصلات تحرص على توعية الجمهور بالإشغالات الخاطئة لحرم الطريق وحرم الشواطئ، عبر تنفيذ الحملات التفتيشية، وتعريفهم بالتجاوزات. وقال: تهدف «الهيئة» من الحملات التفتيشية إلى الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لإمارة دبي، وضمان استدامة الحالة التشغيلية للأرصفة، مما يضمن انسيابية حركة المشاة وسلامتهم عند استخدام حرم الطريق، وكذلك عدم تعرض أصحاب المركبات إلى أي معوقات تؤثر على الرؤية خلال القيادة بمحاذاة الأرصفة.

وأكد أن «الهيئة» نفذت عدداً من الحملات التفتيشية خلال عام 2023 لرصد مخالفات استغلال حرم الطريق بصورة خاطئة وهي ثمانية: إيقاف القوارب أو «الكرفانات» في حرم الطريق أو على الأرصفة وفي المواقف العامة، وتركيب الخيم في حرم الطريق، وإنشاء المجالس في حرم الطريق، والقيام بأعمال زراعية حاجبة للرؤية ومعيقة لحركة المشاة، وتركيب مظلة حاجبة للرؤية وتؤثر على السلامة المرورية في حرم الطريق، وتركيب الأسيجة والأعمدة والأقفاص، وتخزين مواد البناء في حرم الطريق، وإيقاف القوارب في حرم الشاطئ، لافتاً إلى أن جميع هذه الممارسات تؤثر سلباً على المظهر الجمالي والحضاري لإمارة دبي، إلى جانب تأثيرها على السلامة المرورية في حرم الطريق.

أما أبرز التجاوزات المرصودة في حرم الطريق خلال العام الماضي، فقال إنها تمثلت في استغلال أو استخدام جزء من حرم الطريق من دون الحصول على تصريح، مما يسبب خطورة على مستخدمي الطرق، ويؤدي إلى ازدحام مروري، وأضرار على أصول وممتلكات وأثاث حرم الطريق.

وأشار إلى أن «الهيئة» تعمل على توعية ملاك الوحدات السكنية بمراعاة حرم الطريق شفهياً وإصدار إشعارات في حال التكرار، حيث إن الممارسات المذكورة تعد استغلالاً خاطئاً ويستوجب إصدار المخالفة، كما يتم إخطار المخالفين بضرورة تصحيح الممارسات، ويتم منحهم مهلة لا تتجاوز مدة أسبوع لتصويب الوضع القائم في الموقع.

وتنظم «الهيئة» بشكل دوري ومستمر حملات تفتيشية في مختلف مناطق إمارة دبي، وحملات توعية من خلال قنوات التواصل الاجتماعي لتثقيف الملاك حول الالتزام بما ورد في قرار المجلس التنفيذي رقم 54 لسنة 2021 بشأن تنظيم العمل في حرم الطريق بإمارة دبي. وبالنسبة للتصاريح المتوافرة لخدمة أصحاب الفلل السكنية الخاصة، قال: تسعى هيئة الطرق والمواصلات دائماً إلى إسعاد المتعاملين، وهي إحدى غاياتها وأهدافها الاستراتيجية، ولذا توفر «الهيئة» 3 خدمات مجانية، من ضمن تصاريح حرم الطريق التي تخدم أصحاب الفلل السكنية الخاصة، وهي خدمة تعديل الرصيف، وخدمة التهشير، أي طلاء الأرصفة والطرق لمنع وقوف المركبات، وخدمة تصريح الزراعة التجميلية.

أبرز التصاريح

وعن أبرز التصاريح طلباً، قال باسل سعد إن «الهيئة» تحرص على مراجعة المخططات وتحدد اشتراطات التصاريح عند إصدارها، وذلك للحفاظ على سلامة وانسيابية الحركة المرورية ولتجنب الازدحام المروري. وبلغ عدد تصاريح حرم الطريق 58000 طلب في عام 2023، وكانت أبرز التصاريح طلباً، هي: تصريح تحويلات الطرق الرئيسية، الذي يسمح للشركات والدوائر الخدمية بإتمام المشاريع بجميع أنواعها، بالإضافة إلى أعمال الصيانة المستمرة في حرم الطريق. أما بالنسبة لطلبات أصحاب الفلل، فلوحظ الإقبال الكبير على طلب خدمة تعديل الرصيف التي شكلت بدورها نسبة كبيرة من إجمالي التصاريح الصادرة في عام 2023.

أهم الإرشادات

أما أهم الإرشادات الموجّهة لملاك الفلل الخاصة فيما يتعلق باستخدام حرم الطريق، فهي ضرورة الالتزام بما جاء في بنود قرار المجلس التنفيذي رقم 54 في سنة 2021 بشأن تنظيم العمل في حرم الطريق بإمارة دبي، وألا يتم استغلال أي جزء من حرم الطريق من دون الحصول على موافقة «الهيئة»، والتعاون مع «الهيئة» في سرعة الاستجابة لإشعارات الإزالة في حال طلب منهم ذلك، حتى يتم الحفاظ على سلامة حركة المشاة وانسيابية الحركة المرورية وجمالية إمارة دبي.