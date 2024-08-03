الأحد 4 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

800 ألف قطعة مرجانية تم استزراعها في مياه أبوظبي

الشعاب المرجانية في شبكة زايد للمحميات الطبيعية (من المصدر)
4 أغسطس 2024 01:15

هالة الخياط (أبوظبي)
نجحت هيئة البيئة في أبوظبي في استزراع أكثر من 800 ألف قطعة مرجانية في مياه الإمارة، في واحد من أكبر الجهود العالمية لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية، والتصدي لتأثيرات التغيّر المناخي عليها. 
ويعتبر مشروع استزراع الشعاب المرجانية أحد أبرز المشاريع التي تنفذها «الهيئة» في إطار خطة أبوظبي الأولى نحو تحقيق أهداف المئوية البيئية 2071، حيث يأتي مشروع استزراع الشعاب المرجانية، ضمن مسار «إمارة حيوية مزدهرة بالطبيعة» الذي يشمل 23 برنامجاً تنفيذياً تنفذه هيئة البيئة – أبوظبي إلى جانب 9 جهات حكومية.
ومن خلال مشروع استزراع المرجان، الذي تسعى الهيئة من خلاله إلى استزراع مليون قطعة، تم إنشاء حضانات لإكثار الشعاب المرجانية يتم فيها تثبيت القطع المرجانية، علما أن المرجان المثبت في الحضانات يحتاج لفترة من 12 إلى 20 شهراً للوصول إلى الأحجام المطلوبة للقيام بنقله واستزراعه. 
وتواصل فرق «هيئة البيئة» مراقبة حضانات المرجان والقيام بأعمال الصيانة الدورية، ومراقبة حالة نمو المرجان في الحضانات من خلال إجراء مسوحات لتسجيل حالة وصحة المرجان. 
وأوضحت «الهيئة» أنه من خلال المشروع يتم إعادة تأهيل مناطق الشعاب المرجانية المتضررة في إمارة أبوظبي وفي المحميات البحرية، حيث تقوم فرقها المختصة بمسح ميداني لتحديد أنسب المواقع لإعادة التأهيل.

ومن خلال تنفيذ برنامج الاستزراع، يتم تطوير حضانات للمرجان تساهم في الحد من التأثير السلبي للضغوط الطبيعية التي تتعرض لها الشعاب المرجانية الناتجة عن التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة في قاع البحر، بالإضافة إلى ذلك فهي تؤدي إلى زيادة الرقعة المرجانية وإعادة تأهيل المناطق المتضررة للمحافظة على القيمة التراثية والاقتصادية والعلمية الكبيرة التي تتمتع بها الشعاب المرجانية. 
وأوضحت «هيئة البيئة»، أن أهم تحدٍ يواجه الشعاب المرجانية هو ارتفاع درجة حرارة المياه الذي يزيد الإجهاد الحراري للشعاب المرجانية، والذي ينتج منه ظاهرة «ابيضاض المرجان». 
وفي عام 2017 فقدت إمارة أبوظبي أكثر من 73% من الشعاب المرجانية بسبب ظاهرة التبييض، كما فقد العالم معظم الشعاب المرجانية، بما في ذلك الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا، والذي فقد أكثر من 50% من مساحة الشعاب المرجانية. 
ومن خلال المسوحات التي تجريها «الهيئة»، تم رصد تحسن حالة الشعاب المرجانية في مياه الإمارة بنسب تتراوح من 10% إلى 18% خلال آخر عامين، وتدل هذه النتائج على القدرة التي يمكن أن تتعافى فيها الشعاب المرجانية، إذا لم تواجه خطر تغير المناخ.

أخبار ذات صلة
«المستقبل يبدأ اليوم وليس غداً».. جلسة حوارية لشرطة أبوظبي
القطاع العقاري يواصل النمو بفعل الاستقرار الاقتصادي

وتعتبر الشعاب المرجانية من أهم الموائل البحرية وأكثرها إنتاجية، فهي تدعم التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي، وتوفر موئلاً طبيعياً لأنواع عديدة من الأسماك والكائنات البحرية، فضلاً عن دورها بحماية الشواطئ من التآكل ودعم مهنة الصيد التجاري والعديد من الأنشطة الترفيهية والسياحية في الإمارة، كما تعتبر رافداً لدعم المخزون السمكي. 
34  نوعاً 
تحتوي إمارة أبوظبي على 34 نوعاً مختلفاً من أنواع المرجان الصلب منتشرة في مناطق عدة، بما فيها منطقة رأس غناضة، وبوطينة، والسعديات والنوف. وهذه الأنواع قادرة على الازدهار على الرغم من الظروف البيئية الصعبة التي تعيش بها، فهي تتمتع بمرونة عالية مكنتها من التكيف مع أعلى درجات الحرارة على مستوى العالم بشكل غير اعتيادي، مما ميزها عن بقية أنواع الشعاب المرجانية الأخرى في العالم.

هيئة البيئة
أبوظبي
الشعاب المرجانية
التغيّر المناخي
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
مدرب ليفربول يثق في «التحسن» بعد «الجولة الإيجابية»
الرياضة
مدرب ليفربول يثق في «التحسن» بعد «الجولة الإيجابية»
اليوم 12:15
فريز تكشف سر عدم المشاركة في «سباق السرعة»
الرياضة
فريز تكشف سر عدم المشاركة في «سباق السرعة»
اليوم 12:11
إنتر ميامي يسقط في غياب ميسي!
الرياضة
إنتر ميامي يسقط في غياب ميسي!
اليوم 12:02
رئيس الجزائر يشيد بالملاكمة إيمان خليف
الرياضة
رئيس الجزائر يشيد بالملاكمة إيمان خليف
اليوم 12:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©