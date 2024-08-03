طلبة العين.. إبداع مستدام

العين (وام)

منح «المخيم الصيفي للشباب»، الذي نظمه منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار، واختتم فعالياته أمس الأول، المشاركين من طلبة وطالبات العين، فرصة لاكتساب مهارات جديدة ومتنوعة، عن طريق التجربة وتنفيذ المشاريع، ضمن بيئة محفزة على الإبداع والابتكار. واشتملت فعاليات المخيم الذي استمر لمدة أسبوعين، بمشاركة 19 طالبة و16 طالباً، على مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية والتعليمية، بما في ذلك: ورش العمل الإبداعية، والدورات المتخصصة، والتدريب العملي، وجلسات التجارب العلمية التطبيقية، والتي تستهدف طلبة المدارس، فضلاً عن المخيم الذي ضم عدداً من المجالات. وقال الدكتور عيسى الرميثي - المدير التنفيذي لمنتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار: «تهدف مثل هذه المبادرات إلى المساهمة في تطوير المجتمع وتزويد الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة لبناء مجتمع أكثر استدامة وازدهاراً».