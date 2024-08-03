الأحد 4 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طلبة العين.. إبداع مستدام

طلبة العين.. إبداع مستدام
4 أغسطس 2024 01:14

العين (وام)

أخبار ذات صلة
«أدنوك للمحترفين» والزمالك في واجهة «صراع الميداليات» بالأولمبياد!
2024.. عام الكرة المغربية!

منح «المخيم الصيفي للشباب»، الذي نظمه منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار، واختتم فعالياته أمس الأول، المشاركين من طلبة وطالبات العين، فرصة لاكتساب مهارات جديدة ومتنوعة، عن طريق التجربة وتنفيذ المشاريع، ضمن بيئة محفزة على الإبداع والابتكار. واشتملت فعاليات المخيم الذي استمر لمدة أسبوعين، بمشاركة 19 طالبة و16 طالباً، على مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية والتعليمية، بما في ذلك: ورش العمل الإبداعية، والدورات المتخصصة، والتدريب العملي، وجلسات التجارب العلمية التطبيقية، والتي تستهدف طلبة المدارس، فضلاً عن المخيم الذي ضم عدداً من المجالات. وقال الدكتور عيسى الرميثي - المدير التنفيذي لمنتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار: «تهدف مثل هذه المبادرات إلى المساهمة في تطوير المجتمع وتزويد الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة لبناء مجتمع أكثر استدامة وازدهاراً».

العين
جامعة الإمارات
الشباب
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
مدرب ليفربول يثق في «التحسن» بعد «الجولة الإيجابية»
الرياضة
مدرب ليفربول يثق في «التحسن» بعد «الجولة الإيجابية»
اليوم 12:15
فريز تكشف سر عدم المشاركة في «سباق السرعة»
الرياضة
فريز تكشف سر عدم المشاركة في «سباق السرعة»
اليوم 12:11
إنتر ميامي يسقط في غياب ميسي!
الرياضة
إنتر ميامي يسقط في غياب ميسي!
اليوم 12:02
رئيس الجزائر يشيد بالملاكمة إيمان خليف
الرياضة
رئيس الجزائر يشيد بالملاكمة إيمان خليف
اليوم 12:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©