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علوم الدار

فتح باب التسجيل في المخيم الصيفي بحصن الظفرة 2024

فتح باب التسجيل في المخيم الصيفي بحصن الظفرة 2024
4 أغسطس 2024 15:32

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن فتح باب التسجيل في المخيم الصيفي في حصن الظفرة 2024. المخيم، الذي تنظِّمه الدائرة، يتضمَّن مجموعة متنوِّعة من الفعاليات، بما في ذلك الورش والأنشطة الترفيهية والثقافية المُصمَّمة لإثراء المدارك المعرفية لدى الأطفال من عمر 6 إلى 14 عاماً.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الظفرة
دائرة الثقافة والسياحة
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