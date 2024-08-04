فتح باب التسجيل في المخيم الصيفي بحصن الظفرة 2024

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن فتح باب التسجيل في المخيم الصيفي في حصن الظفرة 2024. المخيم، الذي تنظِّمه الدائرة، يتضمَّن مجموعة متنوِّعة من الفعاليات، بما في ذلك الورش والأنشطة الترفيهية والثقافية المُصمَّمة لإثراء المدارك المعرفية لدى الأطفال من عمر 6 إلى 14 عاماً.

دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي تفتح باب التسجيل في المخيم الصيفي في حصن الظفرة 2024. المخيم، الذي تنظِّمه الدائرة، يتضمَّن مجموعة متنوِّعة من الفعاليات، بما في ذلك الورش والأنشطة الترفيهية والثقافية المُصمَّمة لإثراء المدارك المعرفية لدى الأطفال من عمر 6 إلى 14 عاماً. pic.twitter.com/kL8nSKhHIX — مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) August 4, 2024