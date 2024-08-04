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طقس غائم جزئياً مغبر أحياناً

طقس غائم جزئياً مغبر أحياناً
5 أغسطس 2024 01:06

أبوظبي (وام)

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً، فيما تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع احتمال تكون السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والتي قد يصاحبها سقوط أمطار. وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، وحركتها شمالية غربية - جنوبية شرقية، وسرعتها/ 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. ووفقاً للمركز، سيكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط يضطرب أحياناً، حيث يحدث المد الأول عند الساعة 15:17، بينما يحدث المد الثاني عند الساعة 01:20، أما الجزر الأول فيحدث عند الساعة 08:08، فيما يحدث الجزر الثاني عند الساعة 19:14. وتوقع المركز أن يكون الموج في بحر عُمان متوسطاً إلى مضطرب، حيث يحدث المد الأول عند الساعة 10:58، بينما يحدث المد الثاني عند الساعة 22:06، أما الجزر الأول فيحدث عند الساعة 16:55، فيما يحدث الجزر الثاني عند الساعة 04:47.

المركز الوطني للأرصاد
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