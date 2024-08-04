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علوم الدار

اختتام النسخة الأولى من مهرجان «دبي للرطب»

عبدالله بن طوق خلال تكريم الفائزين (وام)
5 أغسطس 2024 01:06

دبي (وام)

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اختتم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث فعاليات النسخة الأولى من مهرجان «دبي للرطب» الذي نظمه في قلعة الرمال على طريق دبي العين خلال الفترة من 27 يوليو الماضي إلى 3 أغسطس الجاري، وسط مشاركة كبيرة من ملاك النخيل، والمهتمين، والأسر المنتجة، وعدد من الجهات الرسمية.
وشهد المهرجان منافسات «أشواط النخبة دبي»، ومنافسات «عام»، مع جوائز قدرها 215 ألف درهم لكل شوط، توزعت على 5 فائزين، فيما اختتمت المنافسات بنهائيات «كأس الندّر» الذي بلغت قيمة جوائزه 290 ألف درهم تم توزيعها على 5 فائزين.
  وقام معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى، بحضور عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
الرطب
دبي
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