1266 كيلومتراً طول شبكة مسارات الدراجات الهوائية في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلنت دائرة البلديات والنقل أن شبكة مسارات الدراجات الهوائية وصل طولها في جزيرة أبوظبي إلى 1266 كم، ومتوقع اكتمال المشاريع القائمة حالياً داخل جزيرة أبوظبي في 2028.

وبينت الدائرة لـ«الاتحاد» أنها تهدف من خلال مشروع شبكة مسارات الدراجات الهوائية إلى تعزيز الترابط العمراني والاستدامة، من خلال توفير شبكة دراجات هوائية أكثر توسعاً في الإمارة، والتي من المتوقع أن تحدث تطوراً في التنقل الحضري والاستدامة، وتعزيز معايير جودة الحياة، وتوفير بيئة أكثر أماناً، مع تعزيز معايير سهولة الوصول، وليصبح ركوب الدراجات وسيلة النقل المفضلة للجميع بمختلف الفئات والأعمار.

مسارات

تنفذ حالياً دائرة البلديات والنقل عدداً من مسارات الدراجات الهوائية والمشاة، مستهدفة مناطق ممتدة على شارع الشيخ زايد بن سلطان، وشارع الشيخ سلطان بن زايد الأول، ومساحات ممتدة على شارع الشيخ راشد بن سعيد؛ بهدف تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية في المسارات الرياضية، وتعزيز معايير جودة الحياة.

وتعزز إمارة أبوظبي معايير جودة الحياة الصحية، من خلال توفيرها مسارات آمنة للدراجات الهوائية، وتوسيع خريطة المرافق الرياضية والترفيهية بمواصفات عالمية تحقق الرضا التام لدى المجتمع، وتسهم في التشجيع على ممارسة الرياضات المختلفة.

السفر الآمن

أطلقت دائرة البلديات والنقل إحدى أبرز استراتيجيات ركوب الدراجات الهوائية في المنطقة، كما طبقت مجموعة من المتطلبات واللوائح على مر الأعوام الماضية لدعم راكبي الدراجات الهوائية أثناء السفر الآمن على الطرق، ورفع الوعي العام في الوقت نفسه لاعتمادها وسيلة للتنقل وليس فقط للترفيه والنشاط الرياضي.

ويعمل «أبوظبي للتنقل» بشكل وثيق مع شرطة أبوظبي والشركاء الحكوميين والقطاع الخاص لتطوير مواصفات أكثر تقدماً تحمي السائقين ومستخدمي الطريق، ولاستثمار المزيد في البنية التحتية لركوب الدراجات، بما في ذلك توفير العديد من المسارات الآمنة والمخصصة لركوب الدراجات في إمارة أبوظبي.

«بايك أبوظبي»

أطلقت مبادرة «بايك أبوظبي»، وهي منصة تمكينية جديدة مصممة لتعزيز مجتمع راكبي الدراجات النابض بالحياة في جميع أنحاء الإمارة، ومن خلال هذه المبادرة تم تنفيذ تحسينات في البنية التحتية الخاصة بمشاريع الدراجات الهوائية، بما في ذلك توسيع شبكة الدراجات الهوائية في الإمارة، بما يرسخ مكانتها على المستوى العالمي في مجال رياضة ركوب الدراجات الهوائية، باعتبارها النشاط الذي يجمع بين التنقل والصحة والترفيه والرياضة.

اهتمام كبير

تحظى المسارات التي يتم تنفيذها حالياً في مختلف المناطق بالإمارة باهتمام كبير من قبل فئات المجتمع، حيث تعزز من مكانة العاصمة أبوظبي في هذه الرياضة، وتدعم الجهود في التوعية بأهمية الرياضة، وتوسيع قاعدة ممارسة الدراجات الهوائية، لمختلف الفئات والأعمار.