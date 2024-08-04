تفاهم بين «الدفاع المدني» و«الموانئ والجمارك» بدبي

دبي (الاتحاد)

أبرمت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي مذكرة تفاهم مشتركة مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، بهدف تعزيز دور الجهتين في مجالات الشراكة المثمرة والتنسيق بينهما لضمان توفير أحدث حلول الحماية والسلامة والوقاية في إمارة دبي.

وقع المذكرة اللواء جمال بن عاضد المهيري، مساعد المدير العام لشؤون الموارد والخدمات المساندة في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

وأكد اللواء جمال بن عاضد المهيري أن هذه الاتفاقية تؤكد حرص كل من الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي على عقد الشراكات المثمرة مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة.

وقال ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن هذه المذكرة من شأنها تحقيق أعلى المعايير التنافسية والارتقاء بمعايير السلامة في مناطق التطوير الخاصة والموانئ التي تشرف عليها المؤسسة في إمارة دبي، مما يعزز مكانتها كواحدة من أكثر المدن أماناً في العالم.