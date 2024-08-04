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علوم الدار

«الصحة» تنظم اجتماع اللجنة الوطنية للمخطط الموحد

جانب من الاجتماع برئاسة حسين الرند وأعضاء اللجنة ( من المصدر)
5 أغسطس 2024 01:07

دبي (الاتحاد) 

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نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في ديوانها بدبي اجتماع اللجنة الوطنية للمخطط الصحي الموحد والتخطيط الاستراتيجي للكوادر الصحية، وذلك بهدف وضع الإطار العام والموجهات الأساسية لتطوير المخطط الموحد واستراتيجية الكوادر الصحية، لتطوير نظام الرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة الصحية.
ترأس الاجتماع الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، رئيس اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة التي تضم مديرين تنفيذيين وممثلين عن مختلف الجهات الصحية والتعليمية في الدولة.
وأكد الدكتور حسين الرند أهمية الاجتماع الذي يعكس الجهود المشتركة لتحقيق أعلى معايير الجودة في نظام الرعاية الصحية، انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة في تعزيز الصحة العامة كعامل أساسي للتنمية المستدامة، وتنفيذاً لمستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031»، وبما يواكب التطورات الإيجابية التي شهدها القطاع الصحي في الدولة.
وأشار إلى أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية في اللجنة من خلال تعزيز التواصل الفعال ووضع خارطة طريق واضحة لتحقيق أفضل الممارسات العالمية في تقديم الرعاية الصحية، وتخطيط الخدمات الصحية بناء على التحليل العلمي الدقيق للاحتياجات الصحية للمجتمع، بما يُمَكِن من تخصيص الموارد بشكل فعّال وتوجيه الجهود نحو الأولويات الصحية. لافتاً إلى دور الابتكار في تقديم الخدمات الصحية واستخدام التكنولوجيا الحديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة لتخطيط وتقديم الخدمات الصحية وتوظيف الكوادر الصحية، مما يسهم في تحسين تجربة المرضى وزيادة كفاءة النظام الصحي.
وأضاف الرند: نستهدف من خلال الجهود المشتركة ضمان وصول الخدمات الصحية إلى أفرد المجتمع بشكل مستدام، إضافة إلى التطوير المستمر للكوادر الصحية وتوفير برامج تدريبية تواكب أحدث الممارسات في المجال الصحي، مما يسهم في رفع كفاءتهم وتعزيز مهاراتهم.

وزارة الصحة ووقاية المجتمع
دبي
الرعاية الصحية
الصحة العامة
التنمية المستدامة
القطاع الصحي
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