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علوم الدار

«الأرصاد»: تأثر الدولة بحالة جوية من الاثنين إلى الخميس

المركز الوطني للأرصاد
4 أغسطس 2024 23:19

توقع المركز الوطني للأرصاد تأثر الإمارات بحالة جوية خلال الأيام المقبلة مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق من الدولة، خاصة شرقاً وجنوباً على فترات متباعدة.
وأوضح المركز أن المنطقة تتأثر، خلال هذه الفترة، بامتداد خط الالتقاء المداري «ITCZ» وتحركه باتجاه الدولة مع تقدم المنخفضات السطحية من الجنوب والعلوية من الشرق، يصاحبها تدفق السحب باتجاه المنطقة والدولة.
وذكر أن الطقس المتوقع من الاثنين إلى الخميس، سيكون غائماً جزئياً إلى غائم على أغلب مناطق الدولة، مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق من الدولة خاصة شرقاً وجنوباً على فترات متباعدة.
ولفت المركز الوطني للأرصاد إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى رياح شمالية غربية أحياناً، خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً خاصة مع السحب الركامية تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
 وأشار إلى أن الموج سيكون خفيفا إلى متوسط في الخليج العربي وخفيفاً إلى متوسط يضطرب أحياناً يوم الثلاثاء في بحر عُمان.
وأكد المركز أنه يتابع الوضع على مدار الساعة، وسيواصل موافاة الجمهور بآخر المستجدات، وناشد الجميع ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز، وعدم تداول الشائعات.

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المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
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