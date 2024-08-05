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علوم الدار

أمطار على مناطق متفرقة من الساحل الشرقي

أرشيفية
5 أغسطس 2024 08:22

أفاد المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار خفيفة، صباح اليوم، على مناطق متفرقة من الساحل الشرقي بالدولة.وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد  في منصة إكس.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد تأثر الإمارات بحالة جوية خلال الأيام المقبلة مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق من الدولة خاصة شرقا وجنوبا على فترات متباعدة.

وأوضح المركز أن المنطقة تتأثر خلال هذه الفترة بامتداد خط الالتقاء المداري "ITCZ" وتحركه باتجاه الدولة مع تقدم المنخفضات السطحية من الجنوب والعلوية من الشرق، يصاحبها تدفق السحب باتجاه المنطقة والدولة.

  • أمطار على مناطق متفرقة من الساحل الشرقي
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وذكر الأرصاد أن الطقس المتوقع من الاثنين إلى الخميس، سيكون غائما جزئيا إلى غائم على أغلب مناطق الدولة، مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق من الدولة خاصة شرقاً وجنوباً على فترات متباعدة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الساحل الشرقي
المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
أمطار
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