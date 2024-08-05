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علوم الدار

الإمارات تشارك في مؤتمر وزراء الأوقاف بمكة المكرمة

الإمارات تشارك في مؤتمر وزراء الأوقاف بمكة المكرمة
5 أغسطس 2024 09:25

شارك الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي الذي انطلق أمس في مكة المكرمة ويختتم اليوم تحت عنوان :"دور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال" وذلك بمشاركة شخصيات إسلامية من أكثر من 60 دولة.

وتحدث الدكتور الدرعي خلال مداخلة في الجلسة الثانية التي كانت بعنوان :"القيم الإنسانية المشتركة قيم التعايش والتسامح" عن "ممارسة التسامح"؛ مستعرضاً تجربة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في دولة الإمارات، مؤكداً أنها تجربةٌ تأتي ضمن مشروع استراتيجي وطني، تقوده حكومة دولة الإمارات، بتوجيهات من قيادتها الحكيمة.

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وأشار إلى أن اليقظة المبكرة وإدراك المخاطر المتوقعة والمؤثرة على التسامح والتعايش بين جميع مكونات المجتمع، إنما تتحقق بالرقابة الدقيقة، وفْقَ مقاييس فعالة معتبرا أن التسامح لا يأتي إلا بخير، وأنه دائرة مشتركة تتعاون في ميدانها كل الأديان والمذاهب والثقافات، وأن الدولة الوطنية ركن ركين في إنجاح التسامح.

المصدر: وام
التسامح
الأوقاف
مكة المكرمة
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