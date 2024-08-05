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"أبوظبي للجودة والمطابقة" يعتمد دليل أبوظبي الإرشادي للتغذية في الطفولة المبكرة

"أبوظبي للجودة والمطابقة" يعتمد دليل أبوظبي الإرشادي للتغذية في الطفولة المبكرة
5 أغسطس 2024 10:13

عقد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة اجتماع اللجنة الفنية الدائمة في أبوظبي للربع الثاني من عام 2024 بحضور 37 عضواً يمثلون 25 جهة حكومية.

وعقدت اللجنة الفنية الدائمة اجتماعها برئاسة العميد جاسم الهرمودي، النائب الأول لرئيس اللجنة الفنية الدائمة، واعتمدت «دليل أبوظبي الإرشادي للتغذية في الطفولة المبكرة»، الذي أعدَّته هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، ودائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ودائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومركز أبوظبي للصحة العامة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة.

يهدف الدليل الإرشادي إلى توفير إطار مرجعي شامل للجهات المعنية وواضعي السياسات والبرامج الغذائية، من خلال تضمينه آخر الدراسات في مبادئ التغذية الوظيفية الحديثة، وسلوكيات الغذاء واضطرابات الطعام، ومايكروبيوم المعدة. ويوفِّر الدليل مرجعاً لعددٍ من المشاريع ذات الصلة التي تنفِّذها الجهات المعنية لضمان صحة وسلامة متلقّي الخدمات الغذائية.

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وأكَّدت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة أهمية هذا الدليل في دعم الجهود المبذولة للحدِّ من مخاطر السمنة لدى الأطفال في الإمارة، من خلال توفير إطار مرجعي موحَّد للجهات المعنية لضمان توافر الغذاء الصحي للفئات المستهدفة.

وقال العميد جاسم الهرمودي: «إنَّ مخرجات أعمال اللجنة الفنية الدائمة تأتي تماشياً مع جهود المجلس في تحقيق رؤيته الهادفة إلى الارتقاء بالبنية التحتية للجودة والمساهمة في تمكين إمارة أبوظبي من التميُّز عالمياً، وإنَّ المجلس يعمل بالتعاون مع الشركاء من القطاع الحكومي والخاص لتطوير المعايير الفنية والمهنية في مختلف القطاعات، ويسعى إلى ضمان الجودة والمطابقة في جميع الأنشطة والصناعات».

وأكَّدت فاطمة الملحي، مدير إدارة المشاريع الخاصة بالإنابة في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، حِرصَ الهيئة على التعاون مع مختلف الشركاء لتعزيز الصحة العامة والتغذية السليمة للأطفال في إمارة أبوظبي، من خلال تطوير السياسات والخدمات والبرامج التي تدعم الوالدين ومقدِّمي الرعاية في تحقيق هذا الهدف، ولفتت إلى أهمية دور الوالدين والمجتمع في تعزيز الوعي بأهمية التغذية الصحية، وتبنّي عادات غذائية سليمة للأطفال ولجميع أفراد الأسرة، وأوضحت أنَّ الجهود المجتمعية المشتركة تُسهم إسهاماً كبيراً في تحسين الصحة العامة للأطفال وضمان رفاهيتهم.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة
الجودة والمطابقة
الطفولة المبكرة
الغذاء
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