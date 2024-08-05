تنبيه من المركز الوطني للأرصاد

توقع المركز الوطني للأرصاد،هبوب رياح نشطة السرعة إلى قوية أحياناً على بعض المناطق الداخلية، في الدولة، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 3000 متر أحياناً.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن رياحاً نشطة السرعة إلى قوية أحياناً قد تصل سرعتها إلى 50 كيلومتراً في الساعة مثيرة للغبار وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 3000 متر أحياناً على بعض المناطق الداخلية ،وذلك حتى الساعة 19:00 اليوم الاثنين .وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد عبر منصة إكس.