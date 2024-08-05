"جي42" تطلق 20 نموذجاً للذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة إنسبشن، إحدى شركات "جي42"، والمتخصصة في تطوير نماذج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، اليوم، أحدث نموذج لغة كبير "جيس 70B"، بالإضافة إلى 20 نموذجاً آخر للذكاء الاصطناعي لدعم معالجة اللغة الطبيعية القائمة على اللغة العربية.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إنه تم تصميم نموذج "جيس 70B"، الذي يحتوي على 70 مليار بارامتر، لمطوري حلول معالجة اللغة الطبيعية القائمة على اللغة العربية، ويعد بتسريع تكامل خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر مختلف القطاعات، مما يعزّز القدرات في مجالات مثل خدمة العملاء وإنشاء المحتوى وتحليل البيانات.

وكشفت الشركة أيضًا عن مجموعة شاملة من نماذج "جيس" الأساسية والمدربة بدقة ؛ تضم 20 نموذجًا، عبر 8 أحجام، تتراوح من 590 مليوناً إلى 70 مليار بارامتر، والمدربة بدقة خصيصاً لتطبيقات الدردشة، حيث تم تدريب هذه النماذج على ما يصل إلى 1.6 تريليون وحدة لغوية بالعربية والإنجليزية وبيانات البرمجة.

وتستوعب هذه المجموعة من نماذج "جيس" عددًا واسعًا من الاستخدمات، وتهدف إلى تسريع فرص الابتكار والتطوير والبحث للعديد من التطبيقات المستقبلية للمجتمع العربي الناطق باللغة العربية وثنائي اللغة.

وقال الدكتور أندرو جاكسون، الرئيس التنفيذي لشركة إنسبشن: "اليوم، أصبح الذكاء الاصطناعي قوة مُضافة للِقيمة، وكانت نماذج اللغة الكبيرة في طليعة ارتفاع تبني الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أنه تم إنشاء "جيس" للحفاظ على التراث والثقافة واللغة العربية، ولجعل الوصول إلى الذكاء الاصطناعي متاحًا للجميع".

وأضاف: "أن إصدار "جيس 70B" وهذه العائلة الجديدة من النماذج يعزز التزامنا بتقديم نموذج أساسي للذكاء الاصطناعي عالي الجودة للدول العربية، منوها إلى أنّ تقنيات التدريب والتكيف التي نقدمها بنجاح لنماذج اللغة العربية قابلة للتوسع لتشمل لغات أخرى غير مخدومة بشكل كافٍ".

من جهتها قالت نيها سينغوبتا، عالمة تطبيبقية رئيسية في شركة إنسيبشن: "بالنسبة للنماذج التي تصل إلى 30 مليار بارامتر، فقد نجحنا في تدريب جيس من الصفر متفوقين باستمرار على النماذج المعدلة في المجتمع ، لافتة إلى أنه بالنسبة للنماذج التي تحتوي على 70 مليار بارامتر وما فوق، كانت تعقيدات الحوسبة والأثر البيئي لتدريبها من الصفر كبيرة".