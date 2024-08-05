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علوم الدار

أمطار متفاوتة الغزارة على مناطق مختلفة من الدولة

حبات البرد
5 أغسطس 2024 16:49

أفاد المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار متفاوتة الغزارة، مصحوبة أحيانا بحبات البرد على مناطق مختلفة من الدولة اليوم الاثنين.
وكتب المركز، على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا) "أمطار غزيرة مع حبات برد صغيرة على مساكن (العين)".
وفي منشور آخر، أضاف المركز "أمطار غزيرة مع حبات برد صغيرة على طريق دبي-العين".
كما أفاد بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على طريق دبي-العين، و"أمطار خفيفة إلى متوسطة على هيلي (العين)".
كان المركز الوطني للأرصاد توقع، أمس الأحد، تأثر الإمارات بحالة جوية خلال الأيام المقبلة مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق من الدولة، خاصة شرقاً وجنوباً على فترات متباعدة.

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تنبيه من"الوطني للأرصاد"
هطول أمطار على مناطق متفرقة في أبوظبي
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
أمطار
البرد
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