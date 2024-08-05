أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد على مدينة العين

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالبرد على مناطق متفرقة من مدينة العين، ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار، مؤكداً ضرورة تجنب ارتياد أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه، والقيادة بحذر عند هطول الأمطار.

وشملت مناطق هطول الأمطار المصحوبة بالبرد أحياناً، طريق دبي العين، الهيلي، ومساكن في العين، ومناطق متفرقة من الساحل الشرقي، وتشهد امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق ومرتفع جوي من الغرب، يصاحبهما امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وساد طقس غائم جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع فرص تكون السحب الركامية صاحبها سقوط أمطار خاصة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار والأتربة، وتصل سرعتها إلى 50 كم/ س وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 3000 متر أحياناً على بعض المناطق الداخلية.

البحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً غرباً في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج أحياناً في بحر عمان.

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً، مع فرصة تكون السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة شرقاً وجنوباً، مع انخفاض في درجات الحرارة.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وسرعتها من 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان.

تجدر الإشارة إلى أن المركز الوطني للأرصاد قد أفاد في تقرير له أن الدولة تشهد حالة جوية، بدأ تأثيرها اليوم الاثنين وتمتد إلى الخميس 8 أغسطس الجاري، نتيجة لتأثر المنطقة خلال هذه الفترة بامتداد خط الالتقاء المداري (ITCZ) وتحركه باتجاه الدولة مع تقدم المنخفضات السطحية من الجنوب والعلوية من الشرق، يصاحبها تدفق السحب باتجاه المنطقة والدولة.

ولفت المركز إلى أن الطقس المتوقع من الاثنين إلى الخميس يكون غائماً جزئياً إلى غائم على أغلب مناطق الدولة مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق من الدولة، خاصة شرقاً وجنوباً على فترات متباعدة، وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى رياح شمالية غربية أحياناً، خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، خاصة مع السحب الركامية تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

يكون البحر، خلال تلك الفترة، خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً يوم الثلاثاء في بحر عُمان.

وأكد المركز متابعته للوضع على مدار الساعة واستمراره بموافاة الجمهور بآخر المستجدات، ويناشد الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز، وعدم تداول الإشاعات.