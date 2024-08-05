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علوم الدار

"الخارجية" توجه نداء إلى مواطني الإمارات في بريطانيا

شعار وزارة الخارجية
5 أغسطس 2024 20:38

أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين الإماراتيين الموجودين حالياً في المملكة المتحدة، في ضوء الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تشهدها مدن بريطانية عدة، "بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر".
وكتبت سفارة الإمارات العربية المتحدة في بريطانيا، على حسابها في منصة "إكس"،"تحذر الوزارة المواطنين من زيارة المناطق التي تشهد أعمال الشغب والمظاهرات"، داعية إلى "الحرص على تفادي أي تجمعات".
وذكّرت بأنه "يجب التقيد بالتنبيهات الصادرة عن سفارة دولة الإمارات لدى لندن، والالتزام بكافة تعليمات السلامة".
كما دعت وزارة الخارجية، المواطنين للبقاء على تواصل مع سفارة دولة الإمارات لدى لندن، والاتصال على الرقمين: 0097180024 و0097180044444 في حالة الطوارئ، أو الاشتباه بأي خطر محتمل، مع متابعة حسابات التواصل الاجتماعي للسفارة ولوزارة الخارجية.
كما أشارت وزارة الخارجية إلى ضرورة التسجيل في خدمة "تواجدي" كي يتسنى تقديم الخدمات القنصلية الملائمة للمواطنين الكرام.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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