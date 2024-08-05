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علوم الدار

«طرق دبي» تطلق مبادرة «الحافلة السياحية» في سبتمبر المقبل

«طرق دبي» تطلق مبادرة «الحافلة السياحية» في سبتمبر المقبل
6 أغسطس 2024 01:02

دبي (وام) 

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تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي إطلاق مبادرة «أون & أوف» (الحافلة السياحية) في سبتمبر المقبل، وهي مبادرة جديدة تستهدف جذب سكان وزوار الإمارة من رواد السياحة، للتمتع بأبرز المعالم السياحية مدينة دبي، وتقديم كل ما هو جديد بأساليب مبتكرة تُسعدُ سكانها وزوارها وسائحيها الذي يتوافدون إليها من جميع أنحاء العالم.
وقال أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات «تحرص الهيئة دائماً على دعم الحركة السياحية في إمارة دبي، بالنظر لأهميتها البالغة في تعزيز اقتصاد الإمارة والناتج المحلي الإجمالي، بفعل الأعداد المتزايدة للسيّاح والزوار ورجال الأعمال والمستثمرين القادمين إلى دبي من جميع أنحاء العالم؛ وذلك بفضل ما تتمتع به الدولة من أمن وأمان وخدمات عالمية راقية، وبنى تحتية رصينة في جميع المجالات، منها المواصلات العامة والخدمات السياحية الفريدة». أوضح بهروزيان أن الحافلة السياحية ستعمل من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 10 مساء، بزمن تقاطر يبلغ (60) دقيقة، وستبلغ مدة رحلتها عبر المعالم المذكورة ساعتين، وبتعرفة تبلغ (35) درهماً للشخص الواحد صالحة ليوم كامل.

طرق دبي
دبي
هيئة الطرق والمواصلات
السياحة
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