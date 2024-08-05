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علوم الدار

«خيرية الشارقة» تدعم الطلبة بـ 9.3 مليون درهم

«خيرية الشارقة» تدعم الطلبة بـ 9.3 مليون درهم
6 أغسطس 2024 01:01

الشارقة (وام)

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أنفقت جمعية الشارقة الخيرية خلال النصف الأول من العام الجاري 9.3 مليون درهم على مشاريع دعم التعليم داخل وخارج الدولة.
وتضمنت المساعدات سداد مصروفات الدراسة عن الطلبة المتعسرين داخل الدولة وبناء وتشغيل عدد من المدارس والفصول والمعاهد التعليمية في البلدان النامية التي تشملها مشاريع وأعمال الجمعية حول العالم.
وأكد عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لـ«الشارقة الخيرية» حرص الجمعية على دعم الطلبة والدارسين داخل وخارج الدولة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي يولي اهتماماً بالغاً بما يخدم العقول البشرية ويدعو للاستثمار في الإنسان.
ولفت ابن خادم إلى أن عدد المستفيدين من هذه المساعدات داخل الدولة بلغ 680 طالباً بتكلفة بلغت 4.8 مليون درهم، فيما شملت برامج دعم مشاريع التعلم خارج الدولة، بناء وتشغيل 99 مدرسة وفصلاً دراسياً ومعهداً تعليمياً إلى جانب تنظيم مسابقات لحفظة القرآن الكريم بتكلفة 4.5 مليون درهم ضمن مشروع «هيا نتعلم».

جمعية الشارقة الخيرية
الشارقة
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