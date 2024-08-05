«تريندز» ووفد أكاديمي من جامعة بكين يستعرضان آفاق التعاون

أبوظبي (الاتحاد)

استعرض مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في حلقة نقاشية، آفاق التعاون والتبادل البحثي والمعرفي مع وفد أكاديمي وبحثي من جامعة بكين الصينية، كما ناقش الجانبان عدداً من المشاريع البحثية المستقبلية، خاصة في مجال النشر العلمي المشترك والتدريب، فضلاً عن التعاون المشترك في تنظيم المؤتمرات العلمية والندوات والجلسات النقاشية الدورية.

جاء ذلك لدى زيارة وفد الجامعة إلى المقر الرئيس لمركز «تريندز» في أبوظبي، حيث بحث الجانبان أيضاً خلال الحلقة أهمية تعزيز سبل الشراكة بين الطرفين في الدراسات الدولية المتخصّصة، إضافة إلى ضرورة تبادل الخبرات والخبراء، بما يدعم حركة البحث العلمي وينهض بآليات عمل مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية والبحثية ومخرجاتها، ويعزّز دورها في قراءة الأحداث واستشراف مآلاتها.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية في نشر العلم والمعرفة، مشيراً إلى حرص «تريندز» على تعزيز التعاون والشراكة مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية على المستويين الإقليمي والدولي.

وثمن العلي النقاش العلمي البنَّاء مع وفد جامعة بكين، قائلاً، إن «تريندز» يطمح ويحرص على التنسيق الدائم مع المؤسسات والمعاهد الأكاديمية ومراكز الدراسات والفكر.

بدوره، ثمن أعضاء وفد جامعة بكين الصينية، استراتيجية ورؤية «تريندز» العالمية، وانفتاح المركز على مختلف المؤسسات الأكاديمية ومراكز الفكر الدولية، ما يُقرِّب من وجهات النظر والرؤى والأفكار حول تحليل القضايا والأزمات والتصدي لها بأبحاث علمية ودراسات مشتركة.