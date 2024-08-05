تعاون بين «تراحم الخيرية» و«تداوي»

دبي (الاتحاد)

وقعت مؤسسة تراحم الخيرية، ومجموعة تداوي للرعاية الصحية في دبي، مذكرة تعاون تهدف إلى توفير الرعاية الطبية وعلاج المرضى المشمولين برعاية المؤسسة في مستشفى تداوي ومراكزها الصحية.

وزار وفد من «مجموعة تداوي» مقر مؤسسة تراحم للاطلاع على ما تقدمه المؤسسة من خدمات إنسانية للمرضى غير القادرين على تحمل كلفة العلاج والدواء، وبحث سبل التعاون لرعاية هؤلاء المرضى وتقديم الرعاية الصحية لهم في مجموعة تداوي.

وقال مروان حاجي ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية إن مذكرة تعاون تهدف إلى توفير الفحص الطبي وتشخيص المرضى من الحالات المشمولة برعاية الجمعية وتقديم أفضل رعاية صحية لها، وتقديم خصومات على رسوم العلاج والتحاليل الطبية والأشعة والدواء للحالات المرضية محدودة الدخل ممن ترعاهم مؤسسة تراحم.

وأضاف: بموجب المذكرة سوف تبحث مؤسسة تراحم ملفات الحالات المرضية خصوصاً حالات الأمراض المزمنة والحالات الطارئة والخطرة، ليتم تحويلها إلى مستشفى تداو والمراكز الصحية التابعة للمجموعة لتوفير الخدمات الطبية كافة لها.

من جانبه، قال الدكتور أحمد تهلك، المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية: «تأتي مذكرة التعاون ضمن جهود الجانبين لتوفير الخدمات الطبية للحالات المرضية الإنسانية ومحدودة الدخل والمستحقة للعلاج مجاناً أو بتكاليف مخفضة». وذكر أن توفير العلاج للمرضى غير القادرين ومحدودي الدخل يعد من الخدمات الرئيسة لمؤسسة تراحم.