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علوم الدار

عمار بن حميد يقدم واجب العزاء في وفاة خليفة خلفان الشامسي

عمار النعيمي خلال تقديم واجب العزاء (وام)
6 أغسطس 2024 01:01

عجمان (وام)

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ولي عهد عجمان يقدم واجب العزاء في وفاة خليفة خلفان الشامسي

قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله خليفة خلفان بوعجيل الشامسي.
وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء، بمجلس أمين الشرفاء في منطقة مشيرف بعجمان، أمس، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. رافق سموه في تقديم واجب العزاء، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.

عمار بن حميد النعيمي
عمار النعيمي
عجمان
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