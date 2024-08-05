الثلاثاء 6 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة والرئيس الفرنسي يبحثان التطورات الإقليمية

رئيس الدولة والرئيس الفرنسي يبحثان التطورات الإقليمية
5 أغسطس 2024 23:52

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، بحثا خلاله علاقات التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.
وتناول الجانبان، خلال الاتصال، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والأزمة الإنسانية في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها، داعيين في هذا السياق جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد لتجنيب المنطقة مزيداً من الأزمات التي تهدد السلام والاستقرار الإقليميين.
وأكد الجانبان ضرورة تكثيف جهود الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في القطاع والعمل على إيجاد مسار واضح للسلام الشامل والعادل والدائم الذي يقوم على «حل الدولتين» بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة لما فيه مصلحة الجميع.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون حاكم عام جامايكا بذكرى استقلال بلاده
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس بوليفيا بذكرى استقلال بلاده
المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
تنويه من شرطة أبوظبي بسبب الحالة الجوية
علوم الدار
شرطة أبوظبي تدعو إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة
اليوم 12:18
المستشفى الإماراتي الميداني(أرشيفية)
علوم الدار
المستشفى الإماراتي الميداني برفح يطلع وفداً من الصحة العالمية على جهوده لدعم القطاع الصحي بغزة
اليوم 12:08
«كولجاني» يُحلق بلقب كأس الوثبة في لندن
الرياضة
«كولجاني» يُحلق بلقب كأس الوثبة في لندن
اليوم 12:03
تنويه من "أبوظبي للدفاع المدني" بسبب تقلبات الأحوال الجوية
علوم الدار
تنويه من "أبوظبي للدفاع المدني" بسبب تقلبات الأحوال الجوية
اليوم 11:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©