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علوم الدار

هطول أمطار على مناطق متفرقة في أبوظبي

أرشيفية
6 أغسطس 2024 08:36

شهدت مناطق متفرقة في إمارة أبوظبي هطول أمطار مختلفة الشدة نتيجة الحالة الجوية، ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار.

وهطلت أمطار خفيفة  إلى متوسطة على جزيرة  أبو الأبيض (أبوظبي). وفق حسابه في منصة "إكس" .

كما  شهدت مدينة العين هطول أمطار متفاوتة الغزارة، ومناطق متفرقة من الساحل الشرقي.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع، تأثر الإمارات بحالة جوية خلال الأيام المقبلة مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق من الدولة، خاصة شرقاً وجنوباً على فترات متباعدة.

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وذكر أن الطقس المتوقع من الاثنين إلى الخميس، سيكون غائما جزئيا إلى غائم على أغلب مناطق الدولة، مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق من الدولة خاصة شرقاً وجنوباً على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى رياح شمالية غربية أحياناً، خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً خاصة مع السحب الركامية تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الساحل الشرقي
المركز الوطني للأرصاد
أمطار
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