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علوم الدار

سفارة الإمارات تنشر تنويهاً لمواطني الدولة في سلطنة عمان

سفارة الإمارات تنشر تنويهاً لمواطني الدولة في سلطنة عمان
6 أغسطس 2024 10:35

دعت بعثة دولة الإمارات في مسقط مواطني الدولة المتواجدين في سلطنة عمان بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الأمطار الغزيرة في معظم محافظات السلطنة.

وأكدت البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات.

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ودعت البعثة مواطني الإمارات إلى التواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444. وفق الحساب الرسمي لبعثة الإمارات العربية المتحدة لدى مسقط ، سلطنة عمان، على منصة إكس.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مسقط
سلطنة عمان
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