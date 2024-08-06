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علوم الدار

تنويه من "أبوظبي للدفاع المدني" بسبب تقلبات الأحوال الجوية

تنويه من "أبوظبي للدفاع المدني" بسبب تقلبات الأحوال الجوية
6 أغسطس 2024 11:44

دعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أفراد الجمهور إلى توخي الحذر من تقلبات الأحوال الجوية الماطرة. وفق الحساب الرسمي لهيئة أبوظبي للدفاع المدني، عبر منصة إكس.

ودعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار.

ونوهت بضرورة الابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمّع المياه.

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وتمنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني السلامة  للجميع.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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