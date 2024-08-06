الأربعاء 7 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المستشفى الإماراتي الميداني برفح يطلع وفداً من الصحة العالمية على جهوده لدعم القطاع الصحي بغزة

المستشفى الإماراتي الميداني برفح يطلع وفداً من الصحة العالمية على جهوده لدعم القطاع الصحي بغزة
6 أغسطس 2024 12:08

قام وفد من منظمة الصحة العالمية بزيارة للمستشفى الميداني الإماراتي برفح اطلع خلالها على الجهود الطبية وآليات التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات المختلفة والاستفادة من الجهود المتواصلة في المجال الطبي الذي تقدمه الإمارات لدعم القطاع الصحي في غزه ضمن عملية الفارس الشهم 3. وأشاد وفد منظمة الصحة العالمية بدور دولة الإمارات العربية المتحدة الإنساني البارز والمميز من خلال عملية الفارس الشهم 3، في المجال الطبي والعمل المتواصل في توفير الرعاية الصحية للجرحى والمصابين جراء الوضع الصعب في قطاع غزة ودور الكوادر الطبية الإماراتية في المستشفى لرفع المعاناة عن أهالي غزة.

واستعرض فريق عمل المستشفى الميداني الإماراتي الإمكانيات والتجهيزات الطبية التي تسخرها دولة الإمارات لرفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين بغزة، إلى جانب الوقوف على إعادة مشروع الأطراف الصناعية ودعم القطاع الصحي وطرق الاستمرار في الدعم السخي للإمارات بعد الهدنة.

وجرى خلال الزيارة  التي شملت الاطلاع على أقسام المستشفى ومحتوياته التأكيد على التنسيق المشترك بين الطرفين في مجال إخلاء الجرحى والمصابين، ومواصلة المستشفى استقبال الجرحى والمصابين وبشكل مستمر لدعم الوضع الصحي بقطاع غزة، بالإضافة إلى التعاون بين المستشفى ومنظمة الصحة العالمية في العمل على استمرارية إيصال المساعدات الطبية لسد النقص في القطاع الصحي. 

أخبار ذات صلة
"الصحة العالمية" تحذر من تفاقم الوضع الصحي في غزة
«الصحة العالمية» تسلم لبنان 32 طن مساعدات طبية

كما ناقش الجانبان وضع آليات تنسيقية لدعم القطاع الصحي في غزه ومساعدة مرضى السرطان من الأطفال ودعمهم بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة. وتأتي هذه الزيارة انعكاساً للجهود الاستثنائية للمستشفى الميداني الإماراتي من المنظور الإنساني عالمياً وسعياً لتعزيز الجهود الطبية مع منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى دور المستشفى البارز في غزة منذ افتتاحه.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية من المؤسسات الدولية التي تقدم الدعم للقطاع حيث بادر المستشفى الميداني بتقديم مساعدات عاجلة بما يقارب طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية والكراسي المتحركة والعكاكيز لسد النقص الحاد الذي يعاني منه القطاع الصحي. 

المصدر: وام
منظمة الصحة العالمية
رفح
المستشفى الإماراتي الميداني
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
العاصفة «ديبي» تتسبب بأمطار غزيرة قبالة جنوب شرق أميركا
الأخبار العالمية
العاصفة «ديبي» تتسبب بأمطار غزيرة قبالة جنوب شرق أميركا
اليوم 20:03
3 زلازل تضرب جزيرة كريت اليونانية
الأخبار العالمية
3 زلازل تضرب جزيرة كريت اليونانية
اليوم 19:56
التونسي الجندوبي يكتفي باللعب على برونزية التايكوندو
الرياضة
التونسي الجندوبي يكتفي باللعب على برونزية التايكوندو
اليوم 19:46
بكاء على «ضفاف البرونزية» وقفزة من الفرح في الماء!!
الرياضة
بكاء على «ضفاف البرونزية» وقفزة من الفرح في الماء!!
اليوم 19:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©