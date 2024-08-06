شرطة أبوظبي تدعو إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة. وذلك عبر حسابها الرسمي في منصة إكس.
ونوهت شرطة أبوظبي إلى الإلتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية.. وتمنت شرطة أبوظبي السلامة للجميع.
#عاجل | #تنبيه #أمطار— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) August 6, 2024
#شرطة_أبوظبي تدعو السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة، والإلتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية مع تمنياتنا لكم بالسلامة . pic.twitter.com/92i3EI64a3