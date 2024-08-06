شرطة أبوظبي تدعو إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة

دعت شرطة أبوظبي⁩ السائقين إلى توخي الحذر بسبب ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة. وذلك عبر حسابها الرسمي في منصة إكس.

ونوهت شرطة أبوظبي إلى الإلتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية.. وتمنت شرطة أبوظبي السلامة للجميع.