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علوم الدار

شرطة أبوظبي تدعو إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة

تنويه من شرطة أبوظبي بسبب الحالة الجوية
6 أغسطس 2024 12:18

دعت شرطة أبوظبي⁩ السائقين إلى توخي الحذر بسبب ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة. وذلك عبر حسابها الرسمي في منصة إكس.

ونوهت شرطة أبوظبي إلى الإلتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية.. وتمنت شرطة أبوظبي السلامة للجميع.

 

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شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى الالتزام بإجراءات السلامة عند تعطل المركبة

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
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