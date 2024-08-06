استمرار هطول أمطار الخير على إمارة أبوظبي

إبراهيم سليم (أبوظبي) هطلت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة نتيجة الحالة الجوية التي تشهدها الدولة. واستمرار تدفق السحب من بحر العرب وساحل عمان، باتجاه الدولة، ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد، فقد سجلت أعلى كمية أمطار حتى الساعة على مزيد بمدينة العين، والتي بلغت 37.4 ملم.. ومن المتوقع هطول الأمطار على العين، وتمتد إلى السواحل، وعلى مدينة أبوظبي، وعلى الظفرة والجزر. وشملت مناطق الهطول حقل أم الشيف، والمرفأ، والرويس وغياثي وأبوالأبيض، ومدينة زايد، والحمرا وبراكة، بمنطقة الظفرة. كما هطلت على الوقن، والعراد، وزعبة، وأبوسمرة بالعين، وعلى جزيرة زركوة بأبوظبي، والخزنة ورماح والختم، كما هطلت الأمطار على مطار أبوظبي والعين والبطين، كما هطلت على بني ياس والوثبة. وتشهد الدولة حالة جوية بدأت أمس الاثنين، وتستمر إلى الخميس 8 أغسطس 2024، وفقاً لتقرير صادر عن المركز الوطني للأرصاد .

وأوضح المركز أن الحالة نتيجة لتأثر المنطقة، خلال هذه الفترة، بامتداد خط الالتقاء المداري (ITCZ ) وتحركه باتجاة الدولة، مع تقدم المنخفضات السطحية من الجنوب والعلوية من الشرق، يصاحبها تدفق السحب باتجاه المنطقة والدولة.

ولفت المركز إلى أن الطقس المتوقع، خلال الفترة، غائم جزئياً إلى غائم على أغلب مناطق الدولة، مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق من الدولة، خاصة شرقاً وجنوباً على فترات متباعدة. وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى رياح شمالية غربية أحياناً، خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، خاصة مع السحب الركامية تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. ويكون البحر، خلال تلك الفترة، خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً اليوم الثلاثاء في بحر عمان. وأكد المركز متابعته الوضع على مدار الساعة، ومستمر بموافاة الجمهور بآخر المستجدات، ويناشد الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز، وعدم تداول الشائعات.